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ناشر موقع الكلمة أونلاين الصحافي سيمون أبو فاضل لـ الجديد: الوضع في لبنان يتّجه الى الإنهيار والبلد أمام تحديات حقيقية في ظل الغموض الذي تشهده المنطقة
2024-08-27 | 04:11
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ناشر موقع الكلمة أونلاين الصحافي سيمون أبو فاضل لـ الجديد: الوضع في لبنان يتّجه الى الإنهيار والبلد أمام تحديات حقيقية في ظل الغموض الذي تشهده المنطقة
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