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أيوب لـ هنا_بيروت: اليوم لا ثقة بالحكومة اللبنانية التي لم تستطع أن تتخذ قرار السلم والحرب ولا أن توقف هذه الحرب
2024-08-27 | 08:22
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أيوب لـ هنا_بيروت: اليوم لا ثقة بالحكومة اللبنانية التي لم تستطع أن تتخذ قرار السلم والحرب ولا أن توقف هذه الحرب
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خاص الجديد
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أيوب لـ #هنا_بيروت: هذه الحرب هي حرب استنزاف كنا نعتبر أن هناك خطوطاً حمراء وقواعد اشتباك ولكن جميعها سقطت فاليوم المناطق اللبنانية بأكملها مهددة
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