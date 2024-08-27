أيوب لـ هنا_بيروت: اليوم لا ثقة بالحكومة اللبنانية التي لم تستطع أن تتخذ قرار السلم والحرب ولا أن توقف هذه الحرب

العودة الى الأعلى أيوب لـ #هنا_بيروت: هذه الحرب هي حرب استنزاف كنا نعتبر أن هناك خطوطاً حمراء وقواعد اشتباك ولكن جميعها سقطت فاليوم المناطق اللبنانية بأكملها مهددة