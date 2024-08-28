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مراسل الجديد: معلومات اولية عن ٤ شهداء في استهداف سيارة عند الحدود اللبنانية السورية
2024-08-28 | 03:59
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مراسل الجديد: معلومات اولية عن ٤ شهداء في استهداف سيارة عند الحدود اللبنانية السورية
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مراسل الجديد: معلومات اولية عن ٤ شهداء في استهداف سيارة عند الحدود اللبنانية السورية
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الحدود
اللبنانية
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مسؤول حركة فتح في محافظة نابلس محمد حمدان لـ الجديد: إسرائيل اتخذت قراراً واضحاً باجتياح جميع محافظات الضفة الغربية وبدأت فعلاً في تنفيذ خطتها لإجبار السكان على النزوح
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