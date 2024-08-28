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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات استهدفت مرتقعات تومات نيحا قرب عين التينة في البقاع ابغربي
2024-08-28 | 07:00
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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات استهدفت مرتقعات تومات نيحا قرب عين التينة في البقاع ابغربي
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الجديد:
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