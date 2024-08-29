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عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ الجديد: كل الموفدين الخارجيين والغربيين من بينهم هوكستين همهم الوحيد حماية أمن إسرائيل ونقل شروطها إلينا
2024-08-29 | 03:47
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عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ الجديد: كل الموفدين الخارجيين والغربيين من بينهم هوكستين همهم الوحيد حماية أمن إسرائيل ونقل شروطها إلينا
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عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ الجديد: كل الموفدين الخارجيين والغربيين من بينهم هوكستين همهم الوحيد حماية أمن إسرائيل ونقل شروطها إلينا
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عبدالله لـ الجديد: كنا ولا زلنا من رواد التسوية ومسعانا لم ولن يتوقف وسيستمر من موقعنا العروبي الداعم لفلسطين والمتفهم أن لبنان في صراع وجودي
لا تنسى إسرائيل حجارة الضفة ولا أولاد شوارعها المقاومين
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