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مراسل الجديد: جدد الطيران الحربي الإسرائيلي خرقه لحاجز الصوت فوق البلدات الجنوبية محدثاً دوي إنفجار هائل
2024-08-29 | 07:00
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مراسل الجديد: جدد الطيران الحربي الإسرائيلي خرقه لحاجز الصوت فوق البلدات الجنوبية محدثاً دوي إنفجار هائل
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