الحدث - الحلقة الكاملة

علاء موسى لـ الجديد: بعد الإنتهاء من المرحلة الأخطر في الجنوب علينا ترقّب الأيام المقبلة وجديد الملف الرئاسي وعلى الجميع تقديم مرونة تسمح لنا بالوصول الى تسوية تؤمّن مصلحة لبنان