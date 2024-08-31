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خاص الجديد

المشهد السياسي: رئاسياً.. العين على المملكة

2024-08-31 | 12:41
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المشهد السياسي: رئاسياً.. العين على المملكة
المشهد السياسي: رئاسياً.. العين على المملكة

لا يزال العنوان الرئاسي موضع تساؤلات حول جدية طرحه ولاسيما مع اعلان عودة اللجنة الخماسية الى الانعقاد منتصف ايلول.

وفي معلومات الجديد ان هذا الملف يطرح من جديد على طاولة البحث على ان يطرح في الرياض في الساعات المقبلة. مصادر معنية بالملف قالت للجديد إن زيارة السفير وليد بخاري الرئيس نبيه بري في عين التينة توقفت على الملف الرئاسي واستعراضه ضمن تطورات المرحلة .
وفي معلومات الجديد ان بخاري غادر الى المملكة بعد لقائه بري ،
واشارت المعلومات الى ان الموفد الرئاسي جان ايف لودريان وصل ايضا الى المملكة العربية السعودية  حيث سيجتمع مع المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والبخاري  لمناقشة الملف الرئاسي اللبناني بناء على التطورات الحاصلة وفي المعلومات ايضا انه في حال وصلت النقاشات الى نقاط ايجابية فيرجح وصول لودريان الى لبنان . 
من جهة أخرى، علقت مصادر القوات اللبنانية على كلام الرئيس  بري قائلة إنه من الواضح أن بري يواصل تغطية الحزب الذي لا يريد انتخابات رئاسية إلا بشروطه ويريد ابقاء الورقة الرئاسية للمساومة عليها في اليوم التالي للحرب. وبالتالي تقول مصادر القوات إن الرئيس بري يتمسك بالمعزوفة نفسها مدركا ان المعارضة لن تقبل بها لثلاثة اسباب: اولا أن الدستور لا ينص على الحوار او التشاور بل على الانتخاب. ثانيا من لديه النية لانتخاب رئيس لا يتمسك بمرشحه . ثالثا من لديه النية لانتخاب رئيس يذهب للقاء الفريق الآخر في البحث عن خيارات ثالثة.
وفي كل الاحوال تقول المصادر ، سيكون غداا كلمة لرئيس القوات سمير جعجع في قداس شهداء القوات وستكون مفصلة حول الرئاسة ودعوات الرئيس بري للحوار.
أما عن التيار الوطني الحر ونوابه المنشقين، فتحدثت معلومات الجديد عن انهم في صدد زيارة الصرح البطريركي في الايام المقبلة للقاء البطريرك الراعي على مأدبة غداء وسيكون لهم موقف علني من منبر الصرح لتوضيح كل الاشكاليات المتعلقة بخروجهم من الهيكل التنظيمي للتيار. 
 
المشهد السياسي: رئاسياً.. العين على المملكة

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