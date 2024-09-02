زعيم الحرب الذي لا يمتثل لأي من محاكم العالم هرب اليوم الى محكمة العمل الاسرائيلية

زعيم الحرب الذي لا يمتثل لأي من محاكم العالم هرب اليوم الى محكمة العمل الاسرائيلية فتفوق بنيامين نتنياهو على كل المهارات اللبنانية في شق صفوف العمال وتدجين النقابات وسحبها الى حضن السلطات وتمكن من القبض على 7 اكتوبر نقابي في منتصف النهار.. وقبل ان يكتمل مشهد الانهيار في المؤسسات والمرافق العامة الاسرائيلية من مطارات ومرافىء وشركات كان نتنياهو قد فض العروض وطلب الى محكمة العمل اتخاذ تدبير سريع فاستجابت المحكمة وأمرت بوقف الاضراب العام بذريعة أنه ناجم عن أهداف سياسية وليست اقتصادية.. وتسبب هذا القرار باندلاع النزاع في صفوف الهيستدروت وعائلات الاسرى والمتظاهرين في الشوارع والذين أغلقوا محور ايالون الذي يربط مدن تل ابيب