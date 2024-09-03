الصحافي رضوان مرتضى لـ الجديد: لا أحد يستطيع أن يجزم بأن أعداد المتعاملين مع "إسرائيل" إرتفعت عقب عملية طوفان الأقصى

رضوان مرتضى لـ الجديد: هناك إستخفاف من قبل القضاء في كيفية التعاطي مع ملفات التعامل مع "إسرائيل" وإذا لم تُعلّق المشانق أو بالحد الأدنى الحكم بالسجن المؤبّد لا تستطيع أن تُكَوّن ردعاً في هذه القضية