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الصحافي رضوان مرتضى لـ الجديد: لا أحد يستطيع أن يجزم بأن أعداد المتعاملين مع "إسرائيل" إرتفعت عقب عملية طوفان الأقصى
2024-09-03 | 03:39
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الصحافي رضوان مرتضى لـ الجديد: لا أحد يستطيع أن يجزم بأن أعداد المتعاملين مع "إسرائيل" إرتفعت عقب عملية طوفان الأقصى
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الصحافي رضوان مرتضى لـ الجديد: لا أحد يستطيع أن يجزم بأن أعداد المتعاملين مع "إسرائيل" إرتفعت عقب عملية طوفان الأقصى
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رضوان مرتضى لـ الجديد: "إسرائيل" لا تستغني عن العنصر البشري المتواجد على الأرض بالرغم من التطور التقني الذي تمتلكه وذلك بهدف تعزيز المعطى الأمني عندها
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