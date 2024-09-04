معلومات الجديد: الملف الرئاسي يعود من باب السعودية مع وصول لودريان الى العلا وتقديرات بلقاء مرتقب خلال ساعات مع نزار العلولا في حضور السفير السعودي لدى لبنان وسط تكتم شديد على مضامين اللقاء وعناوينه