غارات إسرائيلية عنيفة إستهدفت الجنوب.. مراسل الجديد يطلعنا على المستجدات

هوكشتاين: الصراع بين حزب الله وإسرائيل طال أمده ونؤمن أنه نستطيع الوصول الى نهاية الازمة وانه من الممكن الوصول إلى حل ديبلوماسي كما انه ما من أحد يريد حربًا شاملة بين لبنان واسرائيل والرئيس بايدن يدعم وقف التوترات في جنوب لبنان