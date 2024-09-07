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غسان جواد: أزمتنا ليست فقط رئاسية بل إرتباط البلد بمجريات الحرب في القطاع
2024-09-07 | 09:29
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غسان جواد: أزمتنا ليست فقط رئاسية بل إرتباط البلد بمجريات الحرب في القطاع
غسان جواد: أزمتنا ليست فقط رئاسية بل إرتباط البلد بمجريات الحرب في القطاع
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غسان جواد
جنوب لبنان
إسرائيل
قطاع غزة
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