عاجل
هآرتس عن مصادر: مدير المخابرات المركزية الأميركية أجرى محادثات مع إسرائيل وقطر ومصر لتعديل تفاصيل المقترح
هآرتس عن مصادر: مدير المخابرات المركزية الأميركية أجرى محادثات مع إسرائيل وقطر ومصر لتعديل تفاصيل المقترح
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:18
بالفيديو - أضرار غارة جوية روسية على "سومي" الاوكرانية
08:12
بالفيديو - لحظة هدم ناطحة سحاب في أميركا
07:46
شركات طبية عالمية تلغي تعاونها مع إسرائيل.. بسبب الحرب!
06:56
بالصور - أول سيارة عراقية تدخل الكويت بعد عشرات السنين!
03:13
اليكم أفضل المكسرات لخسارة الوزن.. وهذا ما يوصي به خبراء التغذية
خاص الجديد
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت مرتفعات جبل الريحان
2024-09-08 | 07:07
A-
A+
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت مرتفعات جبل الريحان
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: رصد أكثر من 40 غارة شنها الطيران الحربي استهدفت مناطق مختلفة في القطاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح ومرتفعات الريحان
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين استهدفتا بلدة عيترون
مراسل الجديد: الطيران المعادي شن غارة استهدفت مرتفعات جبل الريحان
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت مرتفعات جبل الريحان
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الطيران
الحربي
الاسرائيلي
استهدفت
مرتفعات
الريحان
العودة الى الأعلى
أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ #هنا_بيروت: لا معطيات جديدة تشير إلى تفاؤل في الملف الرئاسي ولسنا من الاطراف السياسية التي تمارس سياسة التعطيل
كيف تتحكم الولايات المتحدة بوقف النار داخل غزة؟ | التفاصيل في النشرة المسائية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:05
أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ #هنا_بيروت: لا معطيات جديدة تشير إلى تفاؤل في الملف الرئاسي ولسنا من الاطراف السياسية التي تمارس سياسة التعطيل
08:05
أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ #هنا_بيروت: لا معطيات جديدة تشير إلى تفاؤل في الملف الرئاسي ولسنا من الاطراف السياسية التي تمارس سياسة التعطيل
12:36
كيف تتحكم الولايات المتحدة بوقف النار داخل غزة؟ | التفاصيل في النشرة المسائية
12:36
كيف تتحكم الولايات المتحدة بوقف النار داخل غزة؟ | التفاصيل في النشرة المسائية
12:34
بري يقسم المعارضة | التفاصيل في النشرة المسائية
12:34
بري يقسم المعارضة | التفاصيل في النشرة المسائية
يحدث الآن
عربي و دولي
09:24
هآرتس عن مصادر: مدير المخابرات المركزية الأميركية أجرى محادثات مع إسرائيل وقطر ومصر لتعديل تفاصيل المقترح
محليات
09:20
ظافر ناصر عن موقف جنبلاط الداعم للمقاومة: هذه قناعتنا التاريخية وليست مرتبطة بأي استحقاق سياسي
محليات
09:18
وجدي العريضي : عين نتنياهو على الشمال .. والاجتياح البري قد ولّى زمنه
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
08:52
اسرائيل تكشف هوية منفذ عملية "اللنبي"
2024-09-02
محكمة العمل الإسرائيلية تقضي بوقف الإضراب الداعم للرهائن في القطاع
2024-09-04
مصادر وزارة التربية للجديد: لا قرار رسمياً حتى الآن بشأن تقديم استقالة وزير التربية عباس الحلبي لكن "الوضع غير مريح"
2024-05-04
"زي".. حمار وحشي "يشغل" الولايات المتحدة
2024-05-11
المكسرات وكثرة تناولها.. خطر صحيّ متخفٍ!
14:53
بالفيديو - ما حدث لسيارة الإطفاء بعد استهدافها!
بالفيديو
بالفيديو
09:20
ظافر ناصر عن موقف جنبلاط الداعم للمقاومة: هذه قناعتنا التاريخية وليست مرتبطة بأي استحقاق سياسي
09:18
وجدي العريضي : عين نتنياهو على الشمال .. والاجتياح البري قد ولّى زمنه
07:37
من جنوب لبنان.. الجديد تنقل آخر التطورات
06:33
نضال السبع: خريطة المجلس تغيرت .. ولقاء جمع جنبلاط بفرنجية منذ ايام والأمور ايجابية
05:23
محمد بركات عن توقيف سلامة : "البداية مع ماروني" وسنرى رؤوساً كبيرة من غير طوائف بالكلبشات
05:21
محمد بركات : الاميركيون حريصون على تحييد لبنان عن ضربة اسرائيلية مدمرة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
15:11
قرارٌ إستثنائي من قلب تل أبيب
عربي و دولي
15:11
قرارٌ إستثنائي من قلب تل أبيب
محليات
15:57
غداً.. يمنع المرور في عدد من شوارع بيروت
محليات
15:57
غداً.. يمنع المرور في عدد من شوارع بيروت
محليات
13:31
بيان من وزير الداخلية... وهذا ما جاء فيه
محليات
13:31
بيان من وزير الداخلية... وهذا ما جاء فيه
محليات
06:02
في ليلة واحدة اقتحموا منازل عدة وسرقوها.. "المعلومات" كشفت هويّتهم وأوقفت اثنين منهم
محليات
06:02
في ليلة واحدة اقتحموا منازل عدة وسرقوها.. "المعلومات" كشفت هويّتهم وأوقفت اثنين منهم
عربي و دولي
16:07
وزير إسرائيلي: لنشن حرباً في لبنان
عربي و دولي
16:07
وزير إسرائيلي: لنشن حرباً في لبنان
عربي و دولي
03:40
بالفيديو - هجوم قرب معبر حدودي مع الأردن.. ومقتل إسرائيليين
عربي و دولي
03:40
بالفيديو - هجوم قرب معبر حدودي مع الأردن.. ومقتل إسرائيليين
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024