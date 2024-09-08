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مصادر الجديد: رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لا يزال على ثبات ترشيحه وهو مرتاح لمسار الأمور
2024-09-08 | 13:14
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مصادر الجديد: رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لا يزال على ثبات ترشيحه وهو مرتاح لمسار الأمور
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