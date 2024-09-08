الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: سياسياً هناك حديث عن دور فرنسي في قضية توقيف رياض سلامة وقضائياً التوقيت يقول أن المسار أخذ وقته للوصول الى هذه النتيجة ولكن السؤال الأساس يتمحور حول كيفية نزول سلامة رفقة سائقه الى هذا "الكمين" بالمفهوم القضائي