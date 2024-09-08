علاء موسى لـ وهلق شو: الحراك الفرنسي واللقاء في الرياض خطوة مهمة وهذا يدل على رغبة بالتحرّك الى الأمام

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ وهلق شو: ذهبنا جميعاً الى التعامل مع موقف عاجل وهو التصعيد الأخير الذي شهدناه واليوم عدنا الى التركيز على ملف الرئاسة وإعادة الزخم إليه وإجتماع سفراء الخماسية سيلتأم مع عودة جميع السفراء الى بيروت