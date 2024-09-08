وئام وهاب لـ وهلق شو: وصلتني معلومات أن هناك عمل جارٍ على إدراج محمود مكية ضمن قائمة العقوبات الأميركية

وئام وهاب لـ وهلق شو: لا يجب أن يعد رياض سلامة نفسه بأنه سيتمّ إنقاذه وأنا أنصحه بأن يتكلّم لأن هناك من قال له أنه سيحميه ولم يحصل هذا الأمر