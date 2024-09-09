الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

خاص الجديد

الملف الرئاسي في لبنان: بري يعوّل على الرياض و"الاعتدال" بانتظار نتائج حرب غزة

2024-09-09 | 12:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الملف الرئاسي في لبنان: بري يعوّل على الرياض و&quot;الاعتدال&quot; بانتظار نتائج حرب غزة
الملف الرئاسي في لبنان: بري يعوّل على الرياض و"الاعتدال" بانتظار نتائج حرب غزة

لا يزال الملف الرئاسي اللبناني في مرحلة صعبة، حيث تتواصل محاولات تقريب وجهات النظر بين الأطراف الداعية للحوار وتلك الرافضة له. رئيس مجلس النواب نبيه بري يعوّل على الاجتماع المرتقب في الرياض، معتمدًا على تدخل المملكة العربية السعودية لإقناع القوات اللبنانية بالمشاركة في التشاور وفقاً للآلية التي حددها بري في مبادرته الأخيرة.

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع نتائج اللقاء السعودي الفرنسي، تواصل كتلة الاعتدال تحركها. فقد أفادت مصادر الكتلة للجديد بأنها بانتظار عودة السفراء لتحديد مواعيد معهم، إما بشكل جماعي أو فردي، لبحث آخر المستجدات حول المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة وتأثيرها على الوضع اللبناني. الكتلة تعتقد أن الوضع اللبناني مرتبط بشكل وثيق بحل أزمة غزة، مما يجعل تحركها الداخلي متوقفًا على وضوح أفق الحل هناك.

النائب أحمد الخير أشار إلى أن كتلة الاعتدال تعتمد على إيجابية مبادرة الرئيس بري الأخيرة، التي فتحت أفقاً جديداً من خلال تلاقي المعارضة ودعوتها لجلسة مفتوحة بدورات متتالية، وتحديد مدة زمنية للتشاور. هذا التوجه يعكس اهتمام بري بالمساهمة في حل أزمة الشغور الرئاسي.

على الصعيد الوزاري، تنطلق الحكومة الثلاثاء في دراسة مشروع موازنة عام 2025، تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب.

الملف الرئاسي في لبنان: بري يعوّل على الرياض و"الاعتدال" بانتظار نتائج حرب غزة

خاص الجديد

الملف الرئاسي

لبنان

نبيه بري

كتلة الاعتدال

السعودية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة الجديد: وصول أحد وكلاء الدفاع عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى قصر عدل بيروت وسط تدابير أمنية إستثنائية في محيط قصر العدل بالتزامن مع موعد مثوله أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي
وئام وهاب لـ وهلق شو: ننتظر نهاية الحرب حتى يُبنى على الشيء مقتضاه

اقرأ ايضا في خاص الجديد

مغارة اختفى حراميوها بلمح الخبر وتخفوا افتراضيا تحت سقف القانون
13:36

مغارة اختفى حراميوها بلمح الخبر وتخفوا افتراضيا تحت سقف القانون

في مغارة اختفى حراميوها بلمح الخبر, وتخفوا افتراضيا تحت سقف القانون, مثل رياض سلامة وحيدا للاستجواب، وتلقى مذكرة توقيف وجاهية بانتظار الشهود في جلسة ثانية يوم الخميس.. خضع الحاكم السابق لمساءلة محددة تطال حصرا ملف حساب الاستشارات في مصرف لبنان وخط سير التحويلات، وما اذا كانت قد عادت الى حساب سلامة وهي النقطة التي سيتم فيها إبراز المستندات في الجلسة الثانية بالاستماع الى محاميين اثنين بصفة شاهدين لكونهما يتمتعان بحصانة نقابية.

13:36

مغارة اختفى حراميوها بلمح الخبر وتخفوا افتراضيا تحت سقف القانون

في مغارة اختفى حراميوها بلمح الخبر, وتخفوا افتراضيا تحت سقف القانون, مثل رياض سلامة وحيدا للاستجواب، وتلقى مذكرة توقيف وجاهية بانتظار الشهود في جلسة ثانية يوم الخميس.. خضع الحاكم السابق لمساءلة محددة تطال حصرا ملف حساب الاستشارات في مصرف لبنان وخط سير التحويلات، وما اذا كانت قد عادت الى حساب سلامة وهي النقطة التي سيتم فيها إبراز المستندات في الجلسة الثانية بالاستماع الى محاميين اثنين بصفة شاهدين لكونهما يتمتعان بحصانة نقابية.

الحدث - مروان شربل - الحلقة الكاملة
Play
07:09
Play

الحدث - مروان شربل - الحلقة الكاملة

الحدث - مروان شربل - الحلقة الكاملة

07:09

الحدث - مروان شربل - الحلقة الكاملة

الحدث - مروان شربل - الحلقة الكاملة

مروان شربل: أدعو الرئيس بري الى عقد جلسة لمناقشة وطرح أسماء مرشحي الرئاسة دون "إفتتاح الجلسة"
Play
07:08
Play

مروان شربل: أدعو الرئيس بري الى عقد جلسة لمناقشة وطرح أسماء مرشحي الرئاسة دون "إفتتاح الجلسة"

مروان شربل: أدعو الرئيس بري الى عقد جلسة لمناقشة وطرح أسماء مرشحي الرئاسة دون "إفتتاح الجلسة"

07:08

مروان شربل: أدعو الرئيس بري الى عقد جلسة لمناقشة وطرح أسماء مرشحي الرئاسة دون "إفتتاح الجلسة"

مروان شربل: أدعو الرئيس بري الى عقد جلسة لمناقشة وطرح أسماء مرشحي الرئاسة دون "إفتتاح الجلسة"

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024