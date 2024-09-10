مصادر وزارية لـ الجديد: مجلس الوزراء يسعى لتقديم بدل إنتاجية تدريجيًا لتحسين الرواتب التقاعدية للعسكريين حتى إقرار مشروع القانون الذي سيرفع الرواتب إلى ٤٥ ضعفًا لما كانت عليه قبل ٢٠١٩