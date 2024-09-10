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وزير الحرب الإسرائيلي: ننقل مركز ثقلنا إلى الجبهة الشمالية مع لبنان مع اقتراب إكمال المهام العسكرية في غزة
وزير الحرب الإسرائيلي: ننقل مركز ثقلنا إلى الجبهة الشمالية مع لبنان مع اقتراب إكمال المهام العسكرية في غزة
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خاص الجديد
مصادر وزارية لـ الجديد: مجلس الوزراء يسعى لتقديم بدل إنتاجية تدريجيًا لتحسين الرواتب التقاعدية للعسكريين حتى إقرار مشروع القانون الذي سيرفع الرواتب إلى ٤٥ ضعفًا لما كانت عليه قبل ٢٠١٩
2024-09-10 | 05:59
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مصادر وزارية لـ الجديد: مجلس الوزراء يسعى لتقديم بدل إنتاجية تدريجيًا لتحسين الرواتب التقاعدية للعسكريين حتى إقرار مشروع القانون الذي سيرفع الرواتب إلى ٤٥ ضعفًا لما كانت عليه قبل ٢٠١٩
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مصادر وزارية لـ الجديد: مجلس الوزراء يسعى لتقديم بدل إنتاجية تدريجيًا لتحسين الرواتب التقاعدية للعسكريين حتى إقرار مشروع القانون الذي سيرفع الرواتب إلى ٤٥ ضعفًا لما كانت عليه قبل ٢٠١٩
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