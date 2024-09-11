وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام لـ #الجديد: وزارة الاقتصاد استُهدفت على مدار سنتين وكل الاتهامات الموجهة لنا غير حقيقية وغير مُثبتة

مراسلة الجديد: الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي من زقاق البلاط مقطوعة بالكامل بالإضافة إلى إقفال طريق الرينغ المؤدي إلى ساحة الشهداء

مراسلة الجديد: الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي من زقاق البلاط مقطوعة بالكامل بالإضافة إلى إقفال طريق الرينغ المؤدي إلى ساحة الشهداء