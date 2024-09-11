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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الجانب الاسرائيلي اعتذر عن توليه ترتيبات المراسم المرتبطة بزيارة بوريل إلى رام الله وتكون تل أبيب عرضة للتوقيف بنقاط التفتيش المختلفة
2024-09-11 | 13:23
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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الجانب الاسرائيلي اعتذر عن توليه ترتيبات المراسم المرتبطة بزيارة بوريل إلى رام الله وتكون تل أبيب عرضة للتوقيف بنقاط التفتيش المختلفة
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