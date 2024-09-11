مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الاتحاد الاوروبي لم يدعم خطوة عودة سوريا إلى الجامعة العربية وكان هناك توجيهاً دقيقاً للفريق الاعلامي المرافق لبوريل بعدم التقاط صور له برفقة وزير الخارجية السوري في القاهرة