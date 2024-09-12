معلومات الجديد: قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي حدد الخميس المقبل موعداً لجلسة استماع ثانية إلى المحامي تويني وسيتم استدعاء سلامة إليها وستكون جلسة مواجهة تطرح خلالها الأسئلة المتعلقة بالملف

العميد المتقاعد شامل روكز للجديد: مؤسف أن يفكر فينا رئيس الحكومة بالطريقة التي تكلم بها أمس وهو الذي يعرف تاريخنا جيداً إن ما نفعله ليس انقلاباً على الدولة بل هذا التوصيف ينطبق على من قام بنهب الدولة