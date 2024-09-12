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2024-09-12 | 04:31
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رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "القوات" شارل جبور للجديد: لم نرى أي جديد في مواقف بري فهو عليه أن ينفذ الدستور بكل بساطة والعقدة لا تزال إصراره على إلزامية الحوار التي تسبق الدعوة إلى جلسة انتخاب
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مراسل الجديد: وصول الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
معلومات الجديد: قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي حدد الخميس المقبل موعداً لجلسة استماع ثانية إلى المحامي تويني وسيتم استدعاء سلامة إليها وستكون جلسة مواجهة تطرح خلالها الأسئلة المتعلقة بالملف
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