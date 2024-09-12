المحامي واصف الحركة لـ هنا بيروت: صيرفة سوف تفضح أسماء كبيرة كانت تعمل في المنصة واستفادت منها

واصف الحركة لـ هنا بيروت: الريس حلاوي طلب من القاضية هيلانة اسكندر تقديم إثبات من المرجع المختص لحضورها الجلسة ولكن من الضروري أن يعرف الجميع أن صفتها القانونية ثابتة ولا تحتاج لهذا الإذن