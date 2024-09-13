الصحافية الميدانية في جريدة الأخبار آمال خليل لـ هنا بيروت: حجم الدمار في جنوب لبنان أقل بكثير مقارنةً بالدمار الذي خلّفه العدوان عام 2006 ومن يُهوّل يهدف الى إضعاف عزيمة الأهالي