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خاص الجديد

أمال خليل تكشف معلومات عن ضربة غليلوت: ملفها لم يقفل بعد

2024-09-13 | 09:26
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أمال خليل تكشف معلومات عن ضربة غليلوت: ملفها لم يقفل بعد

أمال خليل تكشف معلومات عن ضربة غليلوت: ملفها لم يقفل بعد

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أمال خليل تكشف معلومات عن ضربة غليلوت: ملفها لم يقفل بعد

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أمال خليل

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الصحافية الميدانية في جريدة الأخبار آمال خليل لـ هنا بيروت: حجم الدمار في جنوب لبنان أقل بكثير مقارنةً بالدمار الذي خلّفه العدوان عام 2006 ومن يُهوّل يهدف الى إضعاف عزيمة الأهالي
واصف الحركة لـ هنا بيروت: الريس حلاوي طلب من القاضية هيلانة اسكندر تقديم إثبات من المرجع المختص لحضورها الجلسة ولكن من الضروري أن يعرف الجميع أن صفتها القانونية ثابتة ولا تحتاج لهذا الإذن

اقرأ ايضا في خاص الجديد

المشهد السياسي | لقاءات هامة بالطريق.. والخماسية "عالقة" عند هذا الأمر!
12:53

المشهد السياسي | لقاءات هامة بالطريق.. والخماسية "عالقة" عند هذا الأمر!

كشفت مصادر الجديد أن اللجنة الخماسية تتعامل بإيجابية مع المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرة إلى أنها لا تفرض على الأطراف السياسية المشاركة أو عدمها في هذه المبادرة.

وأضافت المصادر أن الخماسية لا تمتلك صيغة جديدة أو مشروع حل متكامل، لكنها تسعى بشكل رئيسي إلى تقليص الفجوات بين الأطراف اللبنانية وتسهيل عملية التفاهم بينهم.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن السفير الفرنسي في لبنان، هيرفيه ماغرو، سيعقد اجتماعاً مع الرئيس نبيه بري يوم الاثنين المقبل.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن لبنان الرسمي لم يتلقَ بعد أي إشعار بموعد وصول المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت.

12:53

المشهد السياسي | لقاءات هامة بالطريق.. والخماسية "عالقة" عند هذا الأمر!

كشفت مصادر الجديد أن اللجنة الخماسية تتعامل بإيجابية مع المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرة إلى أنها لا تفرض على الأطراف السياسية المشاركة أو عدمها في هذه المبادرة.

وأضافت المصادر أن الخماسية لا تمتلك صيغة جديدة أو مشروع حل متكامل، لكنها تسعى بشكل رئيسي إلى تقليص الفجوات بين الأطراف اللبنانية وتسهيل عملية التفاهم بينهم.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن السفير الفرنسي في لبنان، هيرفيه ماغرو، سيعقد اجتماعاً مع الرئيس نبيه بري يوم الاثنين المقبل.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن لبنان الرسمي لم يتلقَ بعد أي إشعار بموعد وصول المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت.

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