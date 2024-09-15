تخبط إسرائيلي.. إلقاء منشورات جنوبي لبنان بدون موافقة الجيش

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن إلقاء منشورات على منطقة الوزاني جنوبي لبنان لمطالبة السكان بإخلاء منازلهم كانت "مبادرة مستقلة من أحد الألوية، من دون موافقة الجيش الإسرائيلي".

وقال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي: "نشر هذه الإعلانات في جنوب لبنان مبادرة مستقلة من جانب اللواء 769 الفضائي في القيادة الشمالية".

وأضاف أن القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي لم توافق على هذه المبادرة وكذلك القيادة السياسية، مؤكدا أن الجيش فتح تحقيقا في الحادث.

كما قالت صحيفة "معاريف" إن الجيش الإسرائيلي يقول إن القرار لم يحصل على موافقة القيادة، وإن "الأمر قيد التحقيق الآن من قبل القيادة الشمالية".

وتابعت أن "التحقيق الأولي في الحادث يشير إلى أن الإعلانات تم توزيعها باستخدام طائرة من دون طيار في المنطقة التي يعيش فيها مئات اللاجئين السوريين، على خلفية إطلاق النار على بلدات الجليل في الأيام الأخيرة".