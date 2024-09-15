الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: غزة والجنوب يعيشان على إيقاع الانتخابات الأميركية وعلى ما يبدو إيران اتخذت قراراً بالخروج من الحياد ومساعدة هاريس ضد ترامب وهذا القرار تجلى في العراق