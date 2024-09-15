حسين أيوب لـ وهلق شو: دينامية اللجنة الخماسية في لبنان أصبحت مطلوبة من دول اللجنة ومن لبنان لأنها آخر مظلة إقليمية ودولية للواقع اللبناني

ترامب: لن أستسلم أبدا ..ولاشيء سيوقفني

ترامب: لن أستسلم أبدا ..ولاشيء سيوقفني

ترامب: لن أستسلم أبدا ..ولاشيء سيوقفني

آلان عون لـ وهلق شو: إحدى الأمور التي دفعت ثمنها فصلي من التيار هو طرحي للنائب ابراهيم كنعان كي يكون مرشحنا