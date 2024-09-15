جان عزيز لـ وهلق شو: هناك حملة لضخ المؤشرات الإيجابية فينا يتعلق بالملف الرئاسي على سبيل المثال هناك كلام مفاده أن لودريان قادم إلى لبنان في الفترة المقبلة