النائب آلان عون لـ وهلق شو: تحملت كثيراً خلال السبعة أشهر الماضية والتزمت الصمت الإعلامي لأنني تركت مجالاً للصلح لكن تبين انني أتعامل مع أشخاص لم يتعاملوا معي بأخلاق لا بالصداقة ولا بالخلاف

النائب ميشال الدويهي لـ #وهلق_شو: سيتم الاعلان عن لجنة من خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء تمثل 31 نائباً وهي خارطة طريق لا تتخطى الدستور اللبناني ومن خلالها يمكن ايجاد مادة "ننفد منها" لانتخاب رئيس