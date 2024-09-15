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آلان عون لـ وهلق شو: "ما شفت حدا طلع هالقد بلا وفا" وكل البيانات التي استمعتوا لها كانت دخاناً للتعمية على أبشع عملية تصفية على المستوى الحزبي تم تحضيرها سابقاً وتم اختيار التوقيت الحالي للإعلان عنها
2024-09-15 | 15:23
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آلان عون لـ وهلق شو: "ما شفت حدا طلع هالقد بلا وفا" وكل البيانات التي استمعتوا لها كانت دخاناً للتعمية على أبشع عملية تصفية على المستوى الحزبي تم تحضيرها سابقاً وتم اختيار التوقيت الحالي للإعلان عنها
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