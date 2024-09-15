آلان عون لـ وهلق شو: لا مشكلة شخصية مع باسيل إنما المشكلة تكمن في إدارة التيار الاحتكارية التي فشلت بالكامل

آلان عون لـ وهلق شو: تم إخراجي من التيار ولم أخرج منه حتى من قدم استقالته تم إخراجه.. ما هي جريمتي إذا طلبت من باسيل المشاركة في إدارة البلد؟ إنه يحتكر كل شيء ولا يريد أن يتحمل مسؤلية شيء