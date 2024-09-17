معلومات الجديد: سيتوجه عدد من نواب تكتل الجمهورية القوية غداً لتقديم طعن بالقرار الصادر عن الحكومة بشأن تسجيل السوريين قانونيين أو غير قانونيين في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي الحالي