ناصر لـ هنا بيروت: وريث ميشال عون السياسي يحاول اللعب مع حزب الله فمرة يغازله ومرة يؤيده ومرة يعارضه.. أقول له: "ما رح يردوا عليك"

أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ #هنا_بيروت: لا معطيات جديدة تشير إلى تفاؤل في الملف الرئاسي ولسنا من الاطراف السياسية التي تمارس سياسة التعطيل