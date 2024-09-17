إختراق أمني لاسلكي كبير.. الجديد في تغطية مفتوحة للحدث

حزب الله: نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي الذي ‏طال المدنيين أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة