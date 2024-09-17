النائب علي عمار لـ #الجديد: نقول إنا لله وانا اليه راجعون "لنا يوم مع هذا العدو والايام بيننا وما حصل هو بمثابة عدوان اسرائيلي واضح وسنتعامل معه باللغة التي يفهمها"