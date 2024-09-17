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النائب علي عمار تعليقاً على استشهاد نجله لـ #الجديد: كرّس كل حياته في سبيل هذا الخط ونال ما كان يبتغيه ويسعى إليه
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