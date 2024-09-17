النائب آلان عون للجديد: لتضامن وطني بين جميع اللبنانيين

بعد اتخاذ القرار بفصل النائب الآن عون ..مصادر معارضة من داخل التيار للجديد: عنوان الاتهامات المساقة من باسيل الى عون لا تعدو كونها أكاذيب سخيفة لتغطية خوفه وإرباكه الناتج عن عدم صحة ما يقوم به وهو يعلم ذلك تماماً