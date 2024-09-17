معلومات الجديد نقلا ً عن عائلة فضل الله : نجل النائب حسن فضل الله بخير وهو يخضع لعملية جراحية في الجامعة الأميركية ببيروت ووضعه مستقر

النائب وائل أبو فاعور للجديد: هذا العدوان هو على جميع اللبنانيين والمطلوب اليوم مزيداً من الوحدة الوطنية والوفاق الوطني وندعو إلى لجم النزاعات فلقد دخلنا في مرحلة جديدة من المواجهات