الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
06:10
بالفيديو - النائب حيدر ناصر يكشف طبيعة الاصابات جراء هجوم "البيجر"
08:32
خبير أمني يتحدّث عن "منطقة عازلة": إستعدوا للحلّ العسكري في جنوب لبنان
2024-09-17
بالفيديو - أنبوب غاز يشتعل بالقرب من السكان!
2024-09-17
بعد "الشتوي".. طقس بارد وهذا ما ينتظرنا!
2024-09-16
بالفيديو - إحتفالات بالمولد النبوي الشريف في بيروت
خاص الجديد
النائب الياس جرادة لـ #الجديد: جرى تحويل الحالات الصعبة إلى المستشفى والتزمنا إنسانياً وطبياً ووطنياً باستقبال الحالات الحرجة والاهتمام بها ونحن لا نقوم بعملية "نزع عيون" بل نجري ترميماً أولياً
2024-09-18 | 05:01
A-
A+
النائب الياس جرادة لـ #الجديد: جرى تحويل الحالات الصعبة إلى المستشفى والتزمنا إنسانياً وطبياً ووطنياً باستقبال الحالات الحرجة والاهتمام بها ونحن لا نقوم بعملية "نزع عيون" بل نجري ترميماً أولياً
مقالات ذات صلة
النائب الياس جرادة من أمام قصر عدل بيروت لـ الجديد تعليقاً على جلسة إستجواب رياض سلامة: قضية أموال المودعين وجوديّة ونحن نشدّ على يدّ القضاء ورهاننا على القضاة الشرفاء
النائب حيدر ناصر من مستشفى الخوري لـ #الجديد: هناك العديد من الجرحى فقدوا بصرهم وإضطررنا إلى بتر أعضاء بعض الحالات وهناك إصابات في الخصر
الياس جرادة لـ #الجديد: ندعو الشعب اللبناني إلى التضامن والتكاتف ولنكن في هذه اللحظة "دم واحد"
النائب الياس جرادة لـ #الجديد: جرى تحويل الحالات الصعبة إلى المستشفى والتزمنا إنسانياً وطبياً ووطنياً باستقبال الحالات الحرجة والاهتمام بها ونحن لا نقوم بعملية "نزع عيون" بل نجري ترميماً أولياً
خاص الجديد
محليات
الياس
جرادة
#الجديد:
تحويل
الحالات
الصعبة
المستشفى
والتزمنا
إنسانياً
وطبياً
ووطنياً
باستقبال
الحالات
الحرجة
والاهتمام
بعملية
عيون"
ترميماً
أولياً
العودة الى الأعلى
الياس جرادة لـ #الجديد: ندعو الشعب اللبناني إلى التضامن والتكاتف ولنكن في هذه اللحظة "دم واحد"
النائب حيدر ناصر من مستشفى الخوري لـ #الجديد: هناك العديد من الجرحى فقدوا بصرهم وإضطررنا إلى بتر أعضاء بعض الحالات وهناك إصابات في الخصر
اقرأ ايضا في خاص الجديد
05:46
وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري لـ #الجديد: لا أحد كان يتوقع الخرق الاسرائيلي الذي حصل أمس ويعد بمثابة "جريمة حرب" وسنتقدم بشكوى إلى مجلس الامن
05:46
وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري لـ #الجديد: لا أحد كان يتوقع الخرق الاسرائيلي الذي حصل أمس ويعد بمثابة "جريمة حرب" وسنتقدم بشكوى إلى مجلس الامن
05:08
النائب حسين الحاج حسن لـ #الجديد: قسم كبير من الجرحى يتماثل للشفاء وليعرف العدو الاسرائيلي أننا سنرد ومصممون على إسناد غزة
05:08
النائب حسين الحاج حسن لـ #الجديد: قسم كبير من الجرحى يتماثل للشفاء وليعرف العدو الاسرائيلي أننا سنرد ومصممون على إسناد غزة
05:03
الياس جرادة لـ #الجديد: ندعو الشعب اللبناني إلى التضامن والتكاتف ولنكن في هذه اللحظة "دم واحد"
05:03
الياس جرادة لـ #الجديد: ندعو الشعب اللبناني إلى التضامن والتكاتف ولنكن في هذه اللحظة "دم واحد"
يحدث الآن
فن
06:52
حسام حبيب في رسالة مفاجئة بعد غيابه: هتزهقوا مني
كرة القدم
06:40
رحيل توتو سكيلاتشي
عربي و دولي
06:21
وزير خارجية الاردن: يجب منع اسرائيل من دفع المنطقة إلى الهاوية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:39
عون: العزاء لنا جميعاً في ظل المأساة
12:01
"الخارجية" تدين بأشد العبارات الهجوم السيبراني الاسرائيلي الذي أدى إلى تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصال "بيجر" في عدة مناطق لبنانية مما تسبب في حصيلة أولية الى سقوط ٨ قتلى بينهم أطفال
16:16
وزارة الاتصالات تعلن يوم غد الاربعاء يوم حداد على الشهداء الذين سقطوا في حادثة تفجير أجهزة "البيجر" على أن يتم إقفال شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" وهيئة "اوجيرو" بكافة فروعها
05:38
الكرملين يعلّق على "هجوم البيجر" في لبنان
2024-09-14
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في عمق وجنوب لبنان
2024-09-15
الجيش الاسرائيلي يعلن نتائج التحقيق الاولي المتعلق بـ "الصاروخ اليمني"
بالفيديو
بالفيديو
05:28
الحدث -قاسم قصير18 -09-2024
04:55
طبيب العيون.. النائب إلياس جرادي يروّي الساعات الصعبة في العمليات
17:21
ذكي كرين عن العدوان الاسرائيل: استبعد ان يكون ما حصل فقط انفجار في البطارية
17:18
الياس المر من الضاحية الجنوبية : ما حصل جريمة ضد الانسانية ويجب أن للحكومة اللبنانية موقفاً
17:14
ظافر ناصر : الضربة قوية على مستويات عدة والحرب تطال كل اللبنانيين
17:08
حسن الدر عن استهد اف الضاحية الجنوبية : "ضربة قوية" .. أميركا جزء من هذه الحرب
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
09:15
ما هو جهاز "البيجر" الذي انفجر بعناصر حزب الله؟
محليات
09:15
ما هو جهاز "البيجر" الذي انفجر بعناصر حزب الله؟
خاص الجديد
09:18
مراسل الجديد ينقل المشهد عقب حدث أمني هز الضاحية ومناطق لبنانية أخرى
خاص الجديد
09:18
مراسل الجديد ينقل المشهد عقب حدث أمني هز الضاحية ومناطق لبنانية أخرى
محليات
01:15
حزب الله يُصدر بيانًا جديدًا استعداداً لـ "الحساب العسير"
محليات
01:15
حزب الله يُصدر بيانًا جديدًا استعداداً لـ "الحساب العسير"
محليات
13:11
بعد الحديث عن سحب أجهزة "بيجرز" من موظفيها.. الجامعة الأميركية توضح
محليات
13:11
بعد الحديث عن سحب أجهزة "بيجرز" من موظفيها.. الجامعة الأميركية توضح
محليات
16:06
حزب الله نعى عدداً من الشهداء
محليات
16:06
حزب الله نعى عدداً من الشهداء
محليات
03:18
إعلام: عناصر اكتشفت خرق "البيجر".. وإسرائيل فجرتها استباقياً!
محليات
03:18
إعلام: عناصر اكتشفت خرق "البيجر".. وإسرائيل فجرتها استباقياً!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024