الياس جرادة لـ #الجديد: ندعو الشعب اللبناني إلى التضامن والتكاتف ولنكن في هذه اللحظة "دم واحد"

"الخارجية" تدين بأشد العبارات الهجوم السيبراني الاسرائيلي الذي أدى إلى تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصال "بيجر" في عدة مناطق لبنانية مما تسبب في حصيلة أولية الى سقوط ٨ قتلى بينهم أطفال