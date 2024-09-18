وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري لـ #الجديد: لا أحد كان يتوقع الخرق الاسرائيلي الذي حصل أمس ويعد بمثابة "جريمة حرب" وسنتقدم بشكوى إلى مجلس الامن

العودة الى الأعلى النائب حسين الحاج حسن لـ #الجديد: قسم كبير من الجرحى يتماثل للشفاء وليعرف العدو الاسرائيلي أننا سنرد ومصممون على إسناد غزة