مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض في اجواء بنت جبيل

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ولي العهد السعودي: لن نقيم علاقات مع إسرائيل مالم تتحقق متطلبات إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
سي إن إن عن مصدر أمني لبناني: الأجهزة اللاسلكية أقل استخداما من أجهزة البيجر وتم توزيعها على منظمي التجمعات
سي إن إن عن مصدر أمني لبناني: الأجهزة اللاسلكية أقل استخداما من أجهزة البيجر وتم توزيعها على منظمي التجمعات
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خاص الجديد
محليات
الجديد:
مسيرة
اسرائيلية
منخفض
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الخبير العسكري علي حمية لـ #هنا_بيروت: الاسرائيلي غير قادر وحده القيام بمثل هذا الهجوم وأميركا متورطة مباشرةً خاصة بعد زيارة هوكستين تل أبيب
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