معلومات الجديد: نقابة المحامين في بيروت تقرر اعطاء الاذن لملاحقة المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري في ملف الحاكم السابق رياض سلامه ل"جلاء الحقيقة"

ولي العهد السعودي: المملكة لن توقف المساعي نحو إقامة دولة فلسطينية

ولي العهد السعودي: المملكة لن توقف المساعي نحو إقامة دولة فلسطينية

ولي العهد السعودي: المملكة لن توقف المساعي نحو إقامة دولة فلسطينية

ولي العهد السعودي: لن نقيم علاقات مع إسرائيل مالم تتحقق متطلبات إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

ولي العهد السعودي: لن نقيم علاقات مع إسرائيل مالم تتحقق متطلبات إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

ولي العهد السعودي: لن نقيم علاقات مع إسرائيل مالم تتحقق متطلبات إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

سي إن إن عن مصدر أمني لبناني: الأجهزة اللاسلكية أقل استخداما من أجهزة البيجر وتم توزيعها على منظمي التجمعات