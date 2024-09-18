دياب لـ وهلق شو: نحن امام احتمال تصعيد كبير على الجبهة الشمالية وإسرائيل أوجعت الحزب بإصابة عدد كبير من عناصره أولاً وأهم وسيلة اتصال كان يتكل عليها

دياب لـ وهلق شو: التحقيق الداخلي لحزب الله لن يشكل إحاطة بكل المعلومات التي يجب توفرها بهذه القضية وأقصى ما يمكن أن يفعله الحزب هو كشف الخرق الداخلي ولكن ماذا بعد تحقيقه الذي لن يكتمل؟