الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
10:58
بالفيديو - انفجـارات جديدة تضرب الاجهزة اللاسلكية في مناطق لبنانية عدة
2024-09-18
بالفيديو - صاحب شركة البيجر التي انفجرت غاضب.. وينفي مسؤوليته
2024-09-18
بالفيديو - النائب الياس جراده يروي تفاصيل حالات المرضى في مستشفى العيون
2024-09-18
بالفيديو - النائب حيدر ناصر يكشف طبيعة الاصابات جراء هجوم "البيجر"
2024-09-17
خبير أمني يتحدّث عن "منطقة عازلة": إستعدوا للحلّ العسكري في جنوب لبنان
خاص الجديد
مراسلة الجديد: بدء جلسة إستجواب الحاكم السابق رياض سلامه أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي بحضور المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني
2024-09-19 | 04:11
A-
A+
مراسلة الجديد: بدء جلسة إستجواب الحاكم السابق رياض سلامه أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي بحضور المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: إنتهاء جلسة إستجواب حاكم مصرف لبنان السابق وقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة
مراسلة الجديد: بدء جلسة إستجواب رياض سلامة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي في قصر العدل
معلومات الجديد : المحامي مروان عيسى الخوري لم يحضر جلسة المواجهة مع الحاكم السابق وقد تقدم وكيله القانوني بمعذرة رفضها القاضي بلال حلاوي
مراسلة الجديد: بدء جلسة إستجواب الحاكم السابق رياض سلامه أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي بحضور المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني
خاص الجديد
محليات
الجديد:
إستجواب
الحاكم
السابق
سلامه
التحقيق
الأول
حلاوي
بحضور
المحاميين
مروان
الخوري
وميكي
تويني
العودة الى الأعلى
الصحافي رضوان مرتضى لـ الجديد: ما حدث في الأيام السابقة ضربة قاسية ضمن الحرب الأمنية القائمة بين حزب الله و"إسرائيل" ومن المؤكد أن الحزب سيتعافى منها
الجديد مستمرّة في مواكبة تبعات العدوان الإلكتروني الإسرائيلي على لبنان
اقرأ ايضا في خاص الجديد
07:39
حسن صبرا: الحزب سيرد حتماً والرد البري وارد
حسن صبرا: الحزب سيرد حتماً والرد البري وارد
07:39
حسن صبرا: الحزب سيرد حتماً والرد البري وارد
حسن صبرا: الحزب سيرد حتماً والرد البري وارد
07:16
مراسلة الجديد: رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد يقدم التعازي للنائب على عمار
07:16
مراسلة الجديد: رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد يقدم التعازي للنائب على عمار
07:07
مؤتمر صحافي لوزير الصحة فراس الأبيض
مؤتمر صحافي لوزير الصحة فراس الأبيض
07:07
مؤتمر صحافي لوزير الصحة فراس الأبيض
مؤتمر صحافي لوزير الصحة فراس الأبيض
يحدث الآن
خاص الجديد
07:39
حسن صبرا: الحزب سيرد حتماً والرد البري وارد
محليات
07:38
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقى إتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
تشاهدون الآن
07:36
التغطية مستمرة.. مراسلو الجديد ينقلون إلينا المشهد من مختلف المناطق اللبنانية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:58
إعلام العدو: عدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي في يعرا بالجليل الغربي حالتهم خطيرة
09:49
شكران مرتجى تهاجم صحفيا لبنانيا كشف سرا عنها: انتهى الموضوع"
04:11
مراسلة الجديد: بدء جلسة إستجواب الحاكم السابق رياض سلامه أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي بحضور المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني
04:35
نائب رئيس التيار الوطني الحرّ ناجي حايك لـ الجديد: نقف الى جانب حزب الله والى جانب كل لبناني عند حدوث أي إعتداء على بلدنا وهذا ليس فضلاً بل هو أقل الواجب
2024-09-18
وزير الصحة فراس الأبيض لـ الجديد: عدد الشهداء زاد عن 9 والمستشفيات تؤدي واجباتها كاملة وندعو الله الشفاء للجميع
2024-09-10
المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميل لـ الجديد: كان الاتجاه قبل الجلسة نحو حل بعض القضايا مؤقتًا حتى إقرار الموازنة فهل ما حدث يساهم في تحقيق المطالب؟
بالفيديو
بالفيديو
07:39
حسن صبرا: الحزب سيرد حتماً والرد البري وارد
07:36
التغطية مستمرة.. مراسلو الجديد ينقلون إلينا المشهد من مختلف المناطق اللبنانية
07:07
مؤتمر صحافي لوزير الصحة فراس الأبيض
05:51
مواكبة التطورات مستمرّة.. شبكة مراسلي الجديد توافينا بالتفاصيل من مختلف المناطق اللبنانية
05:34
مواكبة التطورات مستمرّة.. شبكة مراسلي الجديد توافينا بالتفاصيل من مختلف المناطق اللبنانية
05:24
النائب علي عمار يواصل تقبل التعازي بإستشهاد نجله
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:18
بالفيديو - لحظة انفجار جهاز لاسلكي أثناء تشييع في الضاحية الجنوبية
محليات
10:18
بالفيديو - لحظة انفجار جهاز لاسلكي أثناء تشييع في الضاحية الجنوبية
محليات
10:58
بالفيديو - انفجـارات جديدة تضرب الاجهزة اللاسلكية في مناطق لبنانية عدة
محليات
10:58
بالفيديو - انفجـارات جديدة تضرب الاجهزة اللاسلكية في مناطق لبنانية عدة
محليات
10:06
مراسلة الجديد تنقل لنا المستجدات الحالية من الضاحية الجنوبية
محليات
10:06
مراسلة الجديد تنقل لنا المستجدات الحالية من الضاحية الجنوبية
محليات
11:42
عقب اندلاع حرائق في شقق سكنية عدة.. مراسل الجديد ينقل لنا الصورة من منطقة الرويس
محليات
11:42
عقب اندلاع حرائق في شقق سكنية عدة.. مراسل الجديد ينقل لنا الصورة من منطقة الرويس
عربي و دولي
12:25
اسرائيل تتخذ سلسلة اجراءات تهدف إلى استعادة الردع في الشمال
عربي و دولي
12:25
اسرائيل تتخذ سلسلة اجراءات تهدف إلى استعادة الردع في الشمال
فن
09:49
شكران مرتجى تهاجم صحفيا لبنانيا كشف سرا عنها: انتهى الموضوع"
فن
09:49
شكران مرتجى تهاجم صحفيا لبنانيا كشف سرا عنها: انتهى الموضوع"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024