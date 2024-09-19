رزق لـ هنا بيروت: لا تستخفوا بالمخابرات الإسرائيلية فهي قادرة على العمل بسرية تامة وإخفاء ما تقوم به حتى عن حلفائها وأعتقد أن ما حصل في لبنان لم تكن أميركا على دراية به